Amitié avec l’ancien directeur de Valeurs Actuelles ? Vianney dément : “Merci de ne pas me mettre dans vos salades”

À lire aussi

Selon le journal français, le nouvel arrivé au Journal du Dimanche se serait lié d’amitié avec de nombreuses personnalités publiques. Ami de Marion Maréchal, soutien d’Eric Zemmour, ami avec Gaspard Proust avec qui il partirait en vacances et également intime avec… Vianney. Une information que le chanteur dément.

”Dans ce métier où je croise le Tout-Paris, j’ai pu parler avec des gens de tout bord. Du Président Hollande à Sarkozy, en passant par le Président Macron. De Christophe Conte à Geoffroy Lejeune, en passant par Bruce Toussaint”, explique le coach de The Voice. Pour lui les discussions qu’il a pu avoir avec toutes ses personnalités diverses et variées, étaient “intéressantes” car elles étaient basées sur leur passion commune, la musique. “De là à dire “très ami”, on va redescendre un peu.

À lire aussi

L’artiste qui ne fait pas étalage de son opinion politique aimerait que les choses restent comme tel. “Merci de ne pas me mettre dans vos salades. Je fais des chansons pour permettre aux gens d’oublier ces sujets qui divisent et dont je ne me suis jamais mêlé”, conclut le chanteur sur Twitter.