Avant de pouvoir épouser le Prince William, Kate Middleton a dû passer par un horrible test qui rappelle une époque passée: un test de fertilité. C’est dans le bouquin intitulé "Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family", que l’écrivain explique que la famille royale ne voulait prendre aucun risque pour la descendance royale qui devra possiblement succéder sur le trône.

"Ce type de test est toujours effectué pour s’assurer qu’une future reine peut avoir des enfants. Si Kate n’avait pas été fertile, il ne fait aucun doute que le mariage n’aurait pas eu lieu", raconte Tom Quinn dans son ouvrage.

D’ailleurs, Kate Middleton n’est pas la seule à être passée par là. Lady Diana aurait également été sujette à cet examen avant de pouvoir marier le Prince Charles en 1981.