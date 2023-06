Repère de stars, lieu de tournage pour Hitchcock : voici le magnifique château où Thibaut Courtois et Mishel Gerzig se sont dit “oui” (PHOTOS)

La renommée de l’endroit n’est pas neuve. Ainsi, le Château de la Croix des Gardes a accueilli des légendes telles que Sir Elton John et Brigitte Bardot. Mais cette immense renommée, le domaine la doit à un géant du cinéma, le réalisateur Alfred Hitchcock. Dans son film “To Catch a Thief” (”La main au collet”, en français), paru en 1955, le réalisateur s’est donné pour mission de capturer l’atmosphère élégante de la Côte d'Azur. Dans cette œuvre, le Château de la Croix des Gardes fut renommé “Villa Sanford” et vit Grace Kelly et Cary Grant déambuler dans les jardins.

Aujourd’hui, ce havre de paix sert de décors aux célébrations de ceux qui peuvent s’offrir un tel luxe et qui veulent s’assurer du chic et de l’élégance de leur événement. Martin Scorsese y a organisé une fête privée dont les invités n’étaient autres que les acteurs de son dernier film “Killers of the Flower Moon”. Léonardo Di Caprio a donc pu lui aussi profiter de cet endroit d’exception. La créatrice de mode Donatella Versace, associée à la célèbre chanteuse Dua Lipa, a aussi choisi le jardin du domaine comme décors pour son défilé “La Vacanza”.

Le château fut construit en 1919 par l’industriel Paul Girod et dispose d’une surface intérieure de 3 868 m². Un jardin luxuriant s’étend sur 10 000 m². En 2016, le milliardaire américain Christopher Parker rachète le domaine pour un montant inconnu mais on estime celui-ci entre 50 et 100 millions d’euros.