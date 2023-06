C'est lors d’une visite à Sheffield ce mardi, dans le cadre de sa tournée nationale pour le lancement de ce programme, intitulé Homewards, qu'il en a profité pour montrer ses talents de basketteur.

En effet, accompagné par le footballeur anglais, défenseur d'Aston Villa, Tyrone Mings, le prince de Galles a marqué un panier à la troisième tentative.

"Tout le monde devrait avoir un logement sûr et sécurisé et être traité avec dignité", avait déclaré le prince William lundi. "C'est une tâche ardue, mais je crois fermement qu'en travaillant ensemble, il est possible de faire en sorte que se retrouver sans domicile soit rare, bref, et ne se répète pas", a déclaré dans un communiqué la Royal Foundation du prince William et son épouse Kate Middleton.