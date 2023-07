Derrière Annie Cordy se cachait Léonie Cooreman

À lire aussi

Direction le sud de la France pour le numéro proposé par France 5 le dimanche 2 juillet. Les hauteurs de Cannes plus précisément. C’est là que 30 ans durant, Annie Cordy a habité, loin du brouhaha de Laeken où elle est née. Elle avait jeté son dévolu sur une belle et grande demeure située à Vallauris qui sera son havre de paix. Avec vue sur la Méditerranée, bien entendu. Et le soleil de la Côte d'Azur !

La villa Dolly à Vallauris, sur les hauteurs de Cannes.

Acquise en 1974, la villa Dolly lui a d’abord servi à se ressourcer entre deux tournées ou deux films. Avec près de 10 000 galas, plus de 700 chansons enregistrées, une vingtaine de comédies musicales et d’opérettes, une quarantaine de films, une trentaine de séries et téléfilms et une dizaine de pièces de théâtre, elle avait bien besoin de se reposer. Puis, elle en a fait sa maison principale jusqu’à sa mort il y a bientôt trois ans, le 4 septembre 2020, à l’âge de 92 ans.

L’intérêt de ce portrait de celle qu’on surnommait Annie la chance ou Madame 100 000 volts, c’est de présenter l’artiste sous un autre jour. On découvre qui elle était quand elle n’était pas sur les planches.

La visite guidée des lieux, conduite par sa nièce, celle qui l’a accompagnée à chaque instant jusqu’à sa mort, offre à découvrir la face cachée de la rigolote meneuse de revue ou chanteuse. On pénètre dans l’intimité de la vedette comme jamais. Un sentiment accentué par les témoignages, nombreux eux aussi, de ceux qui l’ont côtoyée.

Tout cela est évidemment ponctué de nombreuses anecdotes qui éclairent différemment l’existence de celle qui a été faite baronne en 2005 et s’était choisie comme devise : “La passion fait la force”. C’est toute la force du concept Une maison, une artiste.