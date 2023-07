”Il est temps qu’il abandonne Buckingham Palace”

Selon les informations de Newsweek, Charles et Camilla pourraient enfin décider de s’y installer “à contrecœur”. “Ils préféreraient rester à Clarence House. Aucune personnalité royale n’a aimé vivre à Buckingham Palace. C’est immense et impersonnel. C’est une résidence officielle, mais pas un foyer”, a souligné l’experte Ingrid Seward. Le hic, c’est que des rénovations d’ampleur ont été lancées en 2017. Prix total ? Environ 430 millions d’euros étalés sur une décennie. Pour financer les travaux, l’État britannique a accepté de revoir la fameuse “Sovereign Grant” à la hausse. Sur l’année 2022-2023, ce sont ainsi 100 millions d’euros qui ont été versés à la famille royale. Un peu plus d’un tiers de cette somme sera consacrée aux rénovations durant l’année en cours.

La situation fait des remous dans le Royaume. Les Windsor sont en effet l’une des familles les plus riches du monde. Selon le Sunday Times, la fortune personnelle du roi d’Angleterre atteint désormais 600 millions de livres, soit 686 millions d’euros. De plus, le fait que le contribuable britannique mette la main à la poche pour assurer la pérennité d’un lieu que Charles III ne daigne pas habiter est donc particulièrement mal perçu chez certains. “Il est temps qu’il abandonne Buckingham Palace et que le palais soit ouvert toute l’année, et qu’il soit converti en musée de renom et en une galerie d’art, car il n’en a manifestement pas besoin. Étonné donné les sommes englouties pour sa rénovation, il est grand temps que le Palais s’auto-alimente”, a notamment pesté Graham Smith, chef du mouvement antimonarchique Republic. L’heure du choix a peut-être sonné pour Charles III.