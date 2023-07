"Mon bel ange, mon doux ange. Je t'ai aimé d'un amour indescriptible depuis le moment où j'ai senti ta présence dans mon ventre. Tu étais ma joie, mon cœur et tout ce qui était pur et réel dans ma vie. J'aurais souhaité être avec toi en ce moment", a écrit l'actrice de 51 ans, sans fournir de détails sur les circonstances de son décès.

Leandro, malgré son jeune âge, avait hérité du talent artistique de sa mère et de son grand-père. Il avait fait ses débuts en tant qu'acteur dans des films tels que "The Collection" (2005) et "Cabaret Maxime" (2018). Il était également apparu aux côtés de Bradley Cooper et de Lady Gaga dans le troisième remake de "A Star is Born" (2018).

Drena est l'aînée des sept enfants de De Niro. Sa mère était l'actrice Diahnne Abbott, la première épouse de Robert De Niro. En mai dernier, l'acteur de "Les Affranchis" avait confirmé que sa compagne Tiffany Chen avait récemment donné naissance à leur septième enfant, une fille prénommée Gia.