Stéphane Bern accable Meghan Markle : “Elle perd tout son crédit”

Face à ses responsabilités. On peut désormais l’affirmer : le juteux contrat scellé entre Spotify et les Sussex a viré au fiasco. Le couple royal, qualifié d'"escrocs” par un haut responsable de la plateforme, a-t-il entaché sa réputation de part et d'autre de l'Atlantique ? Stéphane Bern a proposé son ressenti.