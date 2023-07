”Elle ne prend pas soin d’elle”: les proches de Madonna s’inquiètent après son hospitalisation

”Elle a ignoré certains symptômes de la maladie pendant un bon moment, parce qu’elle pensait qu’ils disparaîtraient”, a glissé une source dans le magazine People. Madonna se consacrait corps et âme à sa tournée d’anniversaire depuis plusieurs semaines particulièrement intenses. “Elle est intraitable dans sa quête pour être la meilleure, pour épater ses fans et pour faire ce que d’autres avant elle n’ont pas fait. Madonna est très occupée depuis trop longtemps et elle ne prend pas soin d’elle”, a ajouté cette même source.

Selon d’autres échos, la superstar chercherait aussi à ne pas se laisser devancer par d’autres pop stars plus jeunes qu’elle telles que Taylor Swift et Pink. Sa tournée “Celebration World Tour” est d’ores et déjà reportée.