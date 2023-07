Leonardo DiCaprio: 200 millions de dollars pour l'Amazonie, "essentielle pour l'avenir de la biodiversité mondiale et du climat"

De toutes les stars hollywoodiennes engagées dans la lutte pour la préservation de la nature et contre le réchauffement climatique, Leonardo DiCaprio est sans doute la plus active. Il vient d'en apporter une nouvelle démonstration en lançant un vaste programme dans le cadre du Protecting Our Planet (POP) Challenge. Via son organisation à but non lucratif, Re:wild, et en collaboration avec celle de Jeff Bezos, Nature Solutions, il se lance dans un fonds de 200 millions de dollars destiné à la sauvegarde de la forêt amazonienne.