Âgée de 66 ans, Hiromi Rollin est la compagne japonaise d’Alain Delon. Elle connaît le comédien depuis une dizaine d’années et vit avec lui à Douchy.

En 2019, elle avait été un soutien de taille pour Alain Delon, quand celui-ci était convalescent suite à son AVC. “Pendant ma vraie convalescence, j’ai été aidé par une personne, une compagne japonaise que j’ai, qui s’est occupée de moi et qui m’a soigné pendant des mois”

Himori Rollin et Alain Delon se sont connus via le monde du cinéma. Elle travaillait comme deuxième assistante sur le Retour de Casanova, comme l’informe BFM TV. Alain Delon y jouait un des principaux rôles. Hiromi Rollin a également travaillé sur la série Frank Riva, diffusée sur France 2, ainsi que sur différents films français : Les Fugitifs, Un crime, Adultère (mode d’emploi) ou encore Belle maman, où elle était notamment maquilleuse, assistante réalisateur et même d’assistante d’Alain Delon.

Une source proche d’Alain Delon se confiait en 2021 sur sa relation avec elle dans les colonnes d’ici Paris : “Longtemps, une simple amitié les a réunis. Au fur et à mesure que le temps passait, leurs sentiments ont évolué. Hiromi a joué un rôle incontestable dans la guérison d’Alain mais aussi dans sa nouvelle sérénité”.

D’après l’avocat des enfants d’Alain Delon, Hiromi Rollin est “de plus en plus agressive, dénigrante et injurieuse à son égard (Alain Delon : NdlR), et à l’égard de ses enfants. Elle contrôle systématiquement ses conversations téléphoniques et ses messages privés. Elle répond à sa place, en se faisant passer pour lui, elle tente d’intercepter son courrier postal”, affirme Me Aleya au Parisien.

Ce dernier va encore plus loin : “Elle empêche ses enfants de venir le voir régulièrement, comme ils l’ont pourtant toujours fait. Elle se montre autoritaire, menaçante, allant même jusqu’à maltraiter de façon inacceptable le chien de monsieur Delon.”