Chaque 4 juillet, jour de la Fête nationale aux États-Unis, l’éternelle “Pretty Woman” célèbre en effet son anniversaire de mariage. Cette année, Julia Roberts fêtait les 21 ans de son union avec Danny Moder. Ce directeur de la photographie a notamment travaillé sur Le Mexicain, film où elle partageait l’affiche avec Brad Pitt. C’est durant le tournage qu’ils sont tombés amoureux l’un de l’autre.

À lire aussi

Pour marquer le coup, la comédienne a partagéla photo d’un baiser fougueux (et pixelisé) avec son époux. “Vrai amour” et “21”, a-t-elle écrit avec davantage de sobriété. Le couple a trois enfants, Phinneas et Hazel, des jumeaux de 18 ans, et Henry, 16 ans.