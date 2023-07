La situation empire chez Alain Delon : la "dame de compagnie" de la famille finit à l’hôpital

Mercredi, les enfants d’Alain Delon ont porté plainte contre la dame de compagnie de la famille, Hiromi Rollin. Celle-ci est accusée de faits de “harcèlement moral, détournement de correspondances et maltraitance animale” par les trois enfants et l’aîné a également porté plainte pour “harcèlement moral, violence sur personne vulnérable, abus de faiblesse et acte de cruauté envers un animal”. Une enquête a été ouverte.