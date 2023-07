”Nous ne pourrions pas être plus excités… enfin Mable (l’un des chiens du frère de Kate Middleton, Ndlr) pourrait l’être. Ce fut un début d’année très difficile après la perte de ma bien-aimée Ella, mais nous terminerons l’année avec le petit ajout le plus précieux à notre famille grandissante”, a écrit l’homme d’affaires de 36 ans sur son compte Instagram.

Le couple franco-britannique a partagé quelques beaux clichés et on peut apercevoir le “baby bump” de celle qui a effectué une partie de ses études en Belgique. James Middleton et Alizée Thevenet ont également été aperçus lors du tournoi de Wimbledon ce 6 juillet. Le ventre de la Française était bien en vue dans les gradins.