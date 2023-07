La vérité sur l’héritage de Jean-Pierre Pernaut: "C’est fou d’inventer des vies comme ça aux gens"

Sur Instagram, en story, elle a tenu à rectifier les choses et à livre sa vérité. “Soit mon père m’a caché beaucoup, beaucoup de millions, mais non. Je sais que mon père gagnait bien sa vie, mais bon, 75 millions, c’est beaucoup, donc non !”, fait-elle savoir.

Concernant les voitures de prestige, c’est aussi non. “On avait la voiture de fonction de TF1 et une voiture sans permis […]. Je ne vais pas me plaindre d’avoir une voiture sans permis, c’est très bien, mais du coup non, on n’a pas de collection de voitures…”

Quant aux maisons dans le Var et les Yvelines, c’est également non. “C’est fou d’inventer des vies comme ça aux gens et d’être persuadés de ce que vous racontez ! C’est fou, c’est dingue, j’en reviens pas !”, conclut-elle.