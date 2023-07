Madonna s’exprime pour la première fois après sa grave infection: "J’ai senti votre amour"

”J’ai senti votre amour. Je suis sur le chemin de la rémission. Ma première pensée lorsque je me suis réveillée à l’hôpital a été pour mes enfants”, commence la mégastar américaine. “Ma deuxième pensée était que je ne voulais décevoir quiconque avait acheté des billets pour ma tournée. Je ne voulais pas non plus laisser tomber les personnes qui avaient travaillé inlassablement pour créer mon show”, continue Madonna.