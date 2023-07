”J’aime apprendre à connaître la terre, quel champ convient le mieux à quel raisin, le drame des mois de septembre et d’octobre”, déclarait Brad Pitt, qui se qualifiait volontiers de “fermier”, en 2014. Des propos tournés en dérision par Angelina Jolie récemment. “S’il a sans doute visité les vignobles pour admirer le travail des ouvriers français qui ont fait le succès de l’entreprise, Brad Pitt n’est pas vigneron” lit-on dans des documents judiciaires déposés par l’actrice dans le cadre d’une plainte à l’encontre de son ex ce 7 juillet. “Il est acteur, pas vigneron. Il s’occupe d’illusions, pas de terre, ni de raisins”, aurait glissé l’actrice à ses avocats selon Page Six.

”Brad Pitt a gaspillé les actifs de la société, dépensant plusieurs millions de dollars pour la rénovation d’une piscine, la construction et la reconstruction d’un escalier quatre fois et la restauration d’un studio d’enregistrement”, peut-on également lire dans le dossier. Angelina Jolie aurait vendu ses parts à l’entreprise russe Stoli dans le dos de Brad Pitt en 2021.