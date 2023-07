De mère en fille

Ce 12 juillet, la reine d'Espagne s'est appropriée un motif dont raffole l'épouse du prince William en été comme en hiver : les pois. L'ancienne journaliste avait opté pour une robe grise à pois blancs signée Laura Bernal, une marque originaire de son pays, ce jour-là. Des espadrilles à talons compensés en corde venait compléter son look madrilène. Une tenue saisonnière réussie. Quelques jours auparavant, c'est sa fille, la princesse héritière Leonor, qui avait misé sur une robe blanche à pois noirs lors d'une cérémonie à l’Académie générale militaire de Saragosse.

En février dernier, la reine Letizia et le roi Felipe étaient reçus par le président Joao Lourenço et sa femme Ana Dias Lourenco au palais présidentiel à Luanda en Angola. Et Letizia d’Espagne avait alors porté une superbe robe midi noire à pois blancs du couturier espagnol José Hidalgo.