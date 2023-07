Elle avait récemment pris la décision d’annuler une série de concerts en raison de son état de santé. “J’ai toujours été une grande optimiste, et me rends compte qu’il me faut encore un peu de temps pour être de nouveau capable sur scène et avec vous”, expliquait-elle à ses fans dans un communiqué.

La chanteuse était née à Londres en 1946. Elle s’était ensuite installée en France à la fin des années 1960. Elle épousa le compositeur John Barry, avec lequel elle eut une fille Kate, morte en 2013.

Elle fera ensuite la rencontre de Serge Gainsbourg, avec qui elle aura une idylle très médiatisée. Ils formeront un couple iconique. Ensemble, ils interpréteront le tube “Je t’aime… moi non plus”, qui la propulsera en première place du hit-parade en 1969.

Jane Birkin s’est aussi essayée au cinéma, notamment dans les films La Piscine, Don Juan 73 ou La Fille prodigue. Elle a aussi foulé les planches du théâtre.

