Une expérience initiée via sa formation d’un an à l’école royale militaire qu’elle aime beaucoup et qu’elle réitère depuis 3 années pour poursuivre sa formation.

Interrogé par nos confrères de RTL Info, le Colonel Thierry Pirenne, qui est l’instructeur de la princesse Elisabeth, ne tarit pas d’éloges au sujet de cette dernière. “Il y a trois ans, elle a passé une année entière à l’École Royale Militaire avant de partir en Angleterre. Elle a gardé de très bons souvenirs et des amitiés” lance-t-il.

”Elle avait demandé à pouvoir participer au camp militaire avec ses camarades de promotion qui, eux, suivent le trajet normal. Chaque période de camp en été, on a le plaisir de retrouver la princesse parmi nous”, se réjouit le Colonel Thierry Pirenne. “On peut la considérer comme un exemple, car elle se fond vraiment dans sa promotion. Nous aussi, en tant que cadres, on ne fait aucune distinction entre elle et ses camarades de promotion. C’est un réel plaisir de voir qu’elle s’intègre aussi bien et qu’elle trouve vraiment cette envie de s’y mettre”.

Le Colonel Thierry Pirenne évoque ensuite un peu plus en détail le rôle que joue la princesse dans cette 3e année de camp à Bourg-Léopold, elle qui défilera ce vendredi 21 juillet devant ses parents. “Elle est amenée à commander 30 à 40 personnes divisées en différentes sections. C’est un autre style de commandement qui est un peu plus complexe que les épisodes précédents. On leur apprend les aspects tactiques, mais également et surtout, les aspects de leadership” conclut-il auprès de RTL Info.

Son petit frère Gabriel est également présent à Bourg-Léopold où il effectue son premier camp.