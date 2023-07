Une candidate à Miss Belgique propose des photos dénudées en échange de votes, l'organisation du concours va réagir

Pour récolter des voix supplémentaires, la Belge originaire de Lokeren tente une nouvelle approche. En échange d'un vote, ses "fans" recevront des photos de Flore dans son plus simple appareil. "Il existe trop de tabous à propos de la nudité, explique-t-elle au Laatste Nieuws, en tenant à rassurer l'organisation. Mais on ne parle pas de photos vulgaires ou de contenu explicite. Ce n’est pas du porno."

Via son compte Patreon, qui permet de recevoir des dons, les votants auront accès à des photos plus personnelles de la candidate flamande. Du côté de l'organisation, on explique par la voix de Darleen Devos que son cas va être analysé en interne pour établir si, oui ou non, cette pratique est légale vis à vis du concours de beauté.