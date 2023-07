Liens forts

”C’est une amitié particulière, nous sommes bien ensemble, mais je ne me vois pas reine maintenant”, a glissé celle qui s’est rendue au Danemark pour la dernière fois “il y a deux semaines”. Interrogée par le Corriere della Sera, Maria Charia, dont le père est le parrain de la princesse Joséphine de Danemark, aimerait toutefois “rencontrer la reine Margrethe II” bientôt. De quoi laisser un peu planer le doute malgré tout.

La princesse souligne que sa famille est proche des autres têtes couronnées… dont celles de Belgique. “Le roi des Belges et sa famille séjournent souvent avec nous l’été à Saint-Tropez”, a-t-elle confié. Sur le plan personnel, la duchesse suit actuellement cursus sur la mode et le stylisme à l’institut Maragoni, prestigieuse école implantée à Milan, Paris, Londres, Florence, Shanghai, Mumbai, Shenzhen et Miami.