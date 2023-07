Meghan Markle fait une nouvelle fois polémique lors d’une sortie : “Elle l’a fait délibérément”

À lire aussi

C’est pourquoi, quand elle a été photographiée en pleine sélection de fleurs accompagnée de son équipe de sécurité et de son chien, Meghan Markle a une nouvelle fois fait jaser, comme l’explique le Daily Mail. Selon Colin Campbell, spécialiste de la royauté qui s’est exprimé au micro de GB News, il s’agit d’un acte intentionnel. “Elle l’a fait délibérément, explique-t-il. Elle savait qu’en enfreignant les règles, elle obtiendrait plus de publicité, qu’on parlerait plus d’elle. Elle est incorrigible.”