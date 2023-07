L’effet Kate

La duchesse de Brabant avait misé une robe Natan Couture jaune pour le traditionnel “Te Deum” à la cathédrale des Saints Michel et Gudule à Bruxelles. Un choix symbolique qui répondait à la tenue rouge de la reine Mathilde. L’héritière de 21 ans était également coiffée d’un chapeau à larges bords imaginé spécialement pour elle par la maison belge Fabienne Delvigne. Cet assemblage d’un goût sûr a tapé dans l’oeil du magazine américain People.

On y lit que la future reine de Belgique s’est inspirée de l’un des meilleurs looks de Kate Middleton. La princesse de Galles avait en effet porté une tenue similaire lors du tournoi de Wimbledon l’année passée. Hello ! Magazine a abondé en ce sens. “La princesse belge est un rayon de soleil lors de la Fête nationale”, a écrit le magazine Hola! de son côté. Un sans-faute de plus pour Élisabeth.