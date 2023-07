En larmes, Caroline Receveur annonce une terrible nouvelle: "J’ai perdu le goût de la vie" (VIDEO)

”Je me sens vide, j’ai perdu le goût des aliments et un peu de la vie aussi”, écrit-elle alors qu’elle a reçu son deuxième cycle de chimiothérapie la semaine dernière.

L’ancienne participante de Secret Story et des Anges de la Téléréalité rassure toutefois ses fans en affirmant que son cancer a été détecté à un stade précoce : “Sachez que malgré tout je vais bien. La force, l’amour et l’optimisme à toute épreuve d’Hugo Philip (son mari, NdlR) me font appréhender chaque épreuve avec plus de légèreté et de rires. Je suis entre de bonnes mains, j’ai confiance, je suis entourée des gens que j’aime et ma guérison est déjà programmée dans ma tête et dans mon corps.”

Maintenant que celle qui a participé la septième saison de Danse avec les Stars a rendu “son secret” public, elle souhaite renouer le contact avec ceux qui la suivent sur les réseaux sociaux : “Je ne sais pas vraiment comment je compte partager ce quotidien avec vous à partir de maintenant… instinctivement comme je l’ai toujours fait… comme aujourd’hui.”