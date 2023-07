Le prince Harry a-t-il passé un coup de fil à William? ”Ce serait l’un des événements les plus bizarres de l’histoire royale"

”L’un des événements les plus bizarres de l’histoire royale”

Selon la presse britannique, Harry aurait récemment appelé son frère, le prince William, pour prendre la température. Le duc lui aurait soumis l’idée d’un retour au Royaume-Uni au service de Charles III et de la famille royale. L’époux de Kate Middleton aurait été “abasourdi” par ce coup de téléphone, souligne le Mirror. Les experts royaux aussi.

”Ce serait l’un des événements les plus bizarres de l’histoire royale, s’ils revenaient après toutes ces attaques. Ce serait une humiliation pour Meghan et Harry”, a estimé Richard Fitzwilliams sur la chaîne GB News. Selon l’auteur Tom Bower, cette proposition d’Harry sera refusée par les Windsor. “Je doute que Kate et William puissent lui pardonner”, a-t-il déclaré.