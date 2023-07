Charles III et Camilla en fou rire devant une tourte… à l’effigie du Roi (PHOTO)

Ce mercredi 26 juillet, Charles III et Camilla étaient en visite la 140e exposition florale de Sandrigham, dans le comté du Norfolk. Le couple royal a été accueilli par la foule, venue en nombre pour cette célébration. Chaque année, l’évènement met en compétition des horticulteurs et clubs de jardinages pour la meilleure composition florale ou celle de fruits et légumes.