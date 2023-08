Apparition remarquée de la mère du fils illégitime d’Albert II, malgré une phrase assassine sur Charlène de Monaco

”C’est le karma”

Celle qui a eu une idylle avec Albert II dans les années 2000 était en effet conviée à cette 74e édition à Monte-Carlo. Nicole Coste, vêtue d’une robe rouge, a été immortalisée dans la Salle des Étoiles. “Rouge, ma couleur préférée”, a-t-elle écrit sur son compte Instagram.

Il y a deux ans, elle aurait eu des propos particulièrement durs à l’égard de Charlène. “Je me fiche de ce qui se passe avec elle. Pourquoi je devrais m’en soucier ? Tout ce qui lui arrive, c’est le karma”, aurait-elle glissé à l’expert royal britannique Richard Eden lors d’une soirée à Londres. “Les habitants de Monaco m’aiment plus que Charlène. Ils m’aiment vraiment et me respectent”, aurait-elle ajouté. Les propos avaient été publiés dans le Daily Mail dans la foulée.

Nicole Coste avait déjà laissé transparaître cette rivalité lors d’une interview avec Paris Match France. “Elle a changé mon fils de chambre, profitant de l’absence de son père pour l’installer dans l’aile des employés. En tant que mère, je ne trouve pas de mots pour décrire ces agissements”, lâchait-elle en septembre 2021.