“Les mots ne suffisent pas à décrire la beauté infinie d’Angus”, a écrit la star du programme en partageant une photo de l’acteur. “Je suis tellement reconnaissante d’avoir eu la chance de le connaître dans cette vie, de l’appeler un frère, de voir ses yeux chaleureux et gentils et son sourire lumineux, ou d’entendre son rire contagieux”

”Il illuminait n’importe quelle pièce où il entrait” : cette phrase est souvent utilisée par les gens pour parler des personnes qu’ils aiment, poursuit l’actrice, “mais laissez-moi vous dire que c’était lui le meilleur dans ce domaine”. “J’aimerais me souvenir de lui de cette façon. Pour toute la lumière, l’amour et la joie illimités qu’il a toujours réussi à nous donner.”

Zendaya a ensuite adressé son soutien à la famille d’Angus.

Autre actrice d’Euphoria, Sydney Sweeney a aussi rendu hommage à son collègue. “Tu avais le cœur le plus gentil du monde, et tu remplissais chaque pièce de rires. C’est la chose la plus difficile que j’ai jamais eue à poster, et j’ai du mal à trouver tous les mots. Tu nous manqueras plus que tu ne le penses, mais je suis très chanceuse de t’avoir connu dans cette vie, et je suis sûre que tous ceux qui t’ont rencontré ressentent la même chose”, écrit l’interprète de Cassie.