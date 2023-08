”Un faux air d’Amy Winehouse”

Chapeau en feutre noir, bouche rouge, caractère bien trempé… l’ancienne dirigeante du Comité Miss France faisait partie intégrante du paysage médiatique francophone et elle était l’un de ses visages les plus reconnaissables. Alors que les hommages ont plu ce mercredi 2 août, une photo de Geneviève de Fontenay jeune a circulé sur les réseaux sociaux.

On peut y voir la personnalité française vêtue d’une robe et coiffée avec les cheveux en arrière, un collier de diamants venant orner son cou. “Un faux air d’Amy Winehouse” ou encore “plus jeune elle était canon Geneviève de Fontenay”, peut-on lire sur Twitter où son décès a provoqué un torrent de commentaires.