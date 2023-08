Presque six mois après le drame, l’actrice sort enfin du silence. “Je ne peux pas agir sur sa vie. J’ai souvent tenté d’alléger la peine de mes proches avec amour et compréhension. Mais on ne peut pas empêcher l’autre de suivre une trajectoire dramatique”, raconte Michèle Laroque à nos confrères de Paris Match.

Faisant référence à ses déboires, notamment sa consommation de drogue et d’alcool, la comédienne était très étonnée d’apprendre que Pierre Palmade conduisait au moment du drame. “Pierre ne conduisait jamais. Quel que soit son état”, déclare celle qui le connaît depuis plus de 30 ans.

”Il avait des hauts et des bas. J’ai tenté beaucoup de choses : des conseils de soins, de thérapies. Il a vraiment essayé et j’en suis le témoin. […] J’ai essayé de comprendre, ce qui ne veut pas dire excuser. En tout cas, nous avons vécu ensemble, grâce au public, des moments exceptionnels”, se remémore-t-elle auprès de Paris Match.

Elle explique ensuite que ses problèmes d’addiction n’étaient pas récents et que petit à petit, il s’enfonçait dans une voie sombre. “Je n’étais pas en colère, j’étais triste. Triste pour lui. C’est ce qui le faisait arrêter parce qu’il ne supportait pas de me voir triste, les larmes aux yeux”.

D’ailleurs Michèle Laroque ne “juge pas” son ancien partenaire de scène, car elle a vécu aussi des problèmes d’addiction dans sa jeunesse. “Le problème est de savoir pourquoi il en est arrivé à ce drame. C’est pour moi un immense chagrin, à bien des égards, pour toutes les personnes concernées par cet accident […] cet accident fut un choc si violent”.