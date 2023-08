”Un monde un peu moins solitaire”

L’actrice oscarisée propose en effet sa magnifique demeure de Montecito, quartier cossu habité notamment par Meghan Markle et le prince Harry, sur la plateforme de location Airbnb. L’ex de Brad Pitt s’est même justifiée sur son compte Instagram personnel. “La solitude est un mal qui s’installe de plus en plus dans nos sociétés et les isolements liés aux événements de ces dernières années ont renforcé ce sentiment. Airbnb a eu la brillante idée de faire quelque chose pour rendre le monde un peu moins solitaire, c’est pourquoi je vous invite à venir passer une nuit dans ma maison d’hôtes de Montecito”, a expliqué Gwyneth Paltrow dans une vidéo où elle fait visiter le bien.

L’actrice y fera la part belle à l’esprit de Goop, sa marque lifesyle hautement controversée. Les réservations débutent le 15 août et le séjour d’une nuit aura lieu le samedi 9 septembre. On ne sait quel sera le prix demandé aux petits chanceux.