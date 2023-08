Pétrie de talent

À l’époque, la future épouse du prince William avait participé à une comédie musicale dans son école. Elle y tenait le rôle d’Eliza Doolittle, vendeuse de fleurs transformée en parfaite duchesse, dans une adaptation bon enfant de My Fair Lady. C’est Audrey Hepbrun qui jouait le personnage dans le film culte de 1964. Kate Middleton, musicienne à ses heures, y interprète Wouldnt It Be Loverly avec un certain panache.

La séquence a fait le tour de TikTok et d’Instagram, et a généré des centaines de milliers de vues. “Les talents de Kate dépassent ses fonctions royales et s’étendent au tennis, au piano et même au chant”, a-t-on commenté. De quoi rendre Kate Middleton encore un peu plus populaires aux yeux des Britanniques.