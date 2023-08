”Il est important d’avoir de l’espoir”

C’est désormais au Québec que la chanteuse de 55 ans se refait une santé à l’abri des regards et au plus proche de son clan. Claudette Dion, sa sœur, a donné des nouvelles dans le Journal de Montréal. “Nous ne pouvons trouver aucun médicament qui fonctionne, mais il est important d’avoir de l’espoir”, a-t-elle confié. Elle a précisé que Céline Dion était “entourée des meilleurs spécialistes” pour venir à bout de ses pépins de santé. Il se dit même que la facture mensuelle de ses soins s’élève à 40.000 dollars.

“Je pense honnêtement qu’elle a surtout besoin de se reposer. Elle va toujours au-delà des attentes, elle essaie toujours d’être la meilleure et la meilleure à ce jeu-là. À un moment donné, votre cœur et votre corps essaient de vous dire quelque chose. C’est important de les écouter”, a ajouté Claudette. Le chemin risque encore d’être long et tortueux pour Céline Dion.