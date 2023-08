Le prince William rompt avec une célèbre tradition écossaise

Pourtant le prince William est souvent aperçu en uniforme militaire ou vêtu d’autres tenues traditionnelles à l’occasion d’événements officiels. Mais concernant le kilt, le prince n’a plus été vu en public portant un kilt depuis son enfance. Il s’agit là d’un choix fort posé par le prince de Galles.

”C’est assez curieux de voir que le prince William n’a jamais porté de kilt en étant adulte. Cela dit, il l’a peut-être fait dans le cadre privé. Mais en public, jamais. Il est rare de l’apercevoir dans les campagnes écossaises. Porter un kilt au moins une fois ferait taire ses détracteurs. Même si bon, peut-être que certains diraient que ce n’est qu’un coup de communication”, explique Joe Little, rédacteur du Majesty magazine, média spécialisé dans la monarchie anglaise auprès de nos collègues de 7sur7.

À présent, William est non seulement prince de Galles, mais il est aussi devenu Comte de Strathearn, un territoire au centre de l’Écosse, et Seigneur des Îles, un blason de noblesse écossais. Il serait donc bon pour la popularité du prince de ne pas froisser les esprits en se montrant trop réticent face à cette tradition. “Nous serions ravis de confectionner un kilt et une veste pour le prince de Galles. Cela permettrait de perpétuer une tradition et, surtout en tant que Seigneur des Îles, ce serait un moyen parfait pour populariser la tenue traditionnelle des Highlands”, déclare le tailleur écossais du roi Charles III, John Sugden.