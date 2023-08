Deux camouflets pour le prix d’un

Ce 4 août 2023, l’ancienne actrice américaine souffle en effet sa 42e bougie. Sur Twitter, les comptes officiels de Charles III et la reine Camilla et du prince et de la princesse de Galles n’ont absolument pas réagi. Meghan Markle n’a eu le droit ni à un message ni à une photo. Le 4 juin dernier, Lilibet, la fille du prince Harry, n’avait pas reçu d’attention particulière de la part des Windsor. Meghan Markle a fêté son anniversaire en Californie avec son époux. Elle a été aperçue à Los Angeles dans une robe moulante à rayures et aux épaules dénudées de la marque Posse d’une valeur de 239 dollars, soit 220 euros environ.

Et ce n’est pas le seul revers que les Sussex viennent d’essuyer. Selon la presse britannique, le couple n’a pas reçu d’invitation pour rendre hommage à la reine Elizabeth II, disparue il y a bientôt un an. Le 8 septembre prochain, le nouveau roi entend organiser une cérémonie à Balmoral, le château écossais où la souveraine avait rendu son dernier souffle à l’âge de 97 ans.