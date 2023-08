Le rappeur était par ailleurs prévu dans la programmation des Plages Électroniques de Cannes ce dimanche 6 août. Les organisateurs ont déclaré qu’ils maintenaient son concert malgré la plainte, d’après BFMTV.

Ils ont également contacté la production de Lomepal afin d’avoir plus de renseignements sur “son positionnement quant à sa volonté de performer au Festival en de telles circonstances”.

”La décision de l’artiste et de son management est de maintenir sa prestation”, ont également déclaré les organisateurs, soulignant étant liés de façon contractuelle à l’artiste. Ils ont cependant affirmé ne pas être “indifférents” à la polémique qui entoure actuellement le rappeur et ont assuré leur “engagement pour le respect et la dignité de toutes et tous”. “Nous nous mobilisons depuis des années contre toutes formes de violences et notamment les violences sexistes et sexuelles à l’encontre des femmes et des minorités”.