Accusée de harcèlement par trois danseuses, Lizzo immédiatement sanctionnée sur les réseaux sociaux

Depuis une semaine, Lizzo se retrouve dans la tourmente. Trois danseuses, Arianna Davis, Crystal Williams et Noelle Rodriguez, l’accusent entre autres de “harcèlement sexuel, religieux et racial, de discriminations relatives au handicap, d’agressions et de séquestration.” Elle s’est défendue, qualifiant ces attaques d’invraisemblables et d’outrancières : “Ces récits exagérés proviennent d’anciennes employées qui ont déjà reconnu publiquement qu’il leur avait été signifié que leur comportement en tournée était inapproprié et peu professionnel.” Et d’ajouter : “Je sais ce que cela fait d’être moquée quotidiennement pour son physique et ne critiquerais ou licencierais jamais une employée à cause de son poids.”