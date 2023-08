"Intéressante voix, j’aime bien": The Weeknd chante avec une fan lors de son concert à Munich et le résultat est… catastrophique (VIDÉO)

L’artiste s’est alors précipité à sa rencontre et cela a donné une séquence très drôle, vue des par des millions d’internautes déjà.

Diana est grande fan d’Abel, alias The Weeknd, et elle n’avait qu’un seul objectif en se rendant à l’un de ses concerts: chanter avec lui devant plus de 70.000 personnes. Ce un rêve est devenu réalité grâce à sa pancarte "Sing with me". En pleine représentation du morceau "Out of Time", l’artiste a aperçu l’affiche et a décidé d’accepter la demande de Diana.

Seulement, peut-être avec les longues heures d’attente et la fatigue, la performance vocale de Diana n’a pas été à la hauteur de l’événement, offrant un duo avec The Weeknd plutôt déconcertant. Néanmoins, le chanteur a fait preuve de beaucoup de délicatesse et d’un grand tact: "Interesting voice, I like it", a-t-il réagi avec le sourire.

Sur Instagram, Diana a réagi aux nombreux commentaires avec humour et légèreté: “Je ne savais même pas que je pouvais chanter/crier comme ça", s’amuse-t-elle. "Je devrais commencer ma carrière de chanteuse", ajoute-t-elle.