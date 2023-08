La start-up représentée par le prince Harry se retourne contre lui : “Il ne fait absolument rien”

Une polémique de plus pour le prince Harry. En mars 2021, le duc de Sussex décrochait un contrat du côté de la Silicon Valley. Depuis, l’époux de Meghan Markle devait contribuer aux décisions stratégiques de BetterUp, une start-up spécialisée dans le coaching et la santé mentale, l’un des chevaux de bataille du prince. Mais les employés de la boîte n’hésitent plus à le critiquer.