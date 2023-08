”Dégoût de soi”

L’interprète d''Angels' a perdu près de 13 kilos ces derniers mois et il envisage d’avoir recours à la chirurgie esthétique pour compenser son impressionnante perte de poids. "Tout le monde voit ça comme quelque chose de mauvais et s’écrie : 'Mon Dieu non, ne fais pas ça'. Mais personne ne remarque la chirurgie esthétique quand elle est réussie, parce qu’elle n’est pas perceptible”, a confié Robbie Williams dans les colonnes du Sun ce 6 août. La star aimerait notamment modifier les cernes provoquées par sa perte de masse.

Ce n’est pas la première fois que le Britannique se confie au sujet de sa dysmorphophobie. “Je pourrais écrire un livre sur le dégoût de soi en ce qui concerne mon image corporelle. Comme la pure haine de soi. La laideur de se sentir laid”, avait-il écrit sur son compte Instagram au mois de juillet.