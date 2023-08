”Beau jeune homme”

Plusieurs portraits officiels du jeune homme ont été partagés sur le compte Instagram de la famille royale danoise. On peut y voir Christian immortalisé dans un costume marine et dans une tenue bien plus décontractée composée d’une surchemise beige et d’un pantalon sombre. Les suiveurs de la monarchie danoise n’ont pas manqué de souligner sa ressemblance avec sa mère. “Il ressemble tellement à sa maman”, “il a le magnifique sourire de sa mère, un beau jeune homme”, ou encore “le meilleur de son père et de sa mère”, peut-on lire dans les commentaires.

Le Palais en a profité pour détailler le programme concocté pour fêter l’anniversaire du prince. “Dimanche 15 octobre 2023, Son Altesse Royale le Prince Christian aura 18 ans. La journée de la majorité est célébrée par un changement de garde à Amalienborg, où le prince, ainsi que sa famille et Sa Majesté la Reine, apparaîtront sur le balcon du palais de Frederik VIII. Le soir, la reine tiendra un dîner de gala, où les invités seront à l’image de la propre génération du prince Christian”, peut-on lire.