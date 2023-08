Ce mardi 8 août, le rapport du médecin légiste de New York a été dévoilé par le média américain TMZ. On y lit que Leandro De Niro serait décédé d’une “overdose accidentelle” provoquée par des comprimés de fentanyl coupés à la kétamine et à la cocaïne. Il avait déjà été révélé qu’une substance “blanche et poudreuse” avait été retrouvée près du corps du fils de Drena De Niro. Cette dernière, dévastée, avait déjà corroboré cette version des faits sur son compte Instagram.

”Quelqu’un lui a vendu des comprimés de fentanyl qui étaient coupés à d’autres drogues, tout en sachant pertinemment qu’elles étaient coupées, donc pour tous ces gens qui continuent de vendre et d’acheter cette m****, mon fils est parti pour toujours”, avait-elle écrit sur Instagram. “Nous sommes très reconnaissants pour tous les messages de soutien. Nous aimerions l’intimité maintenant afin de pouvoir pleurer la perte de Leo”, avait fait savoir Robert De Niro peu après.