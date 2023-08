30.000 euros la semaine

Eaux turquoise, sable fin, météo tropicale… L’île offre le meilleur des Caraïbes et le couple royal n’y est pas insensible. Selon la presse britannique, Kate, William et leurs enfants George, Charlotte et Louis, devraient à nouveau mettre le cap sur Villa Antilles cet été. Cette luxueuse villa d’inspiration coloniale nichée dans une végétation luxuriante comprend cinq chambres et autant de salles de bains. Les lieux comprennent également une vaste piscine à débordement et une terrasse avec une vue à couper le souffle.

À lire aussi

Un staff avec un chef cuisinier ainsi qu’un majordome est mis à disposition des invités durant le séjour. Il se dit qu’une semaine à Villa Antilles coûte entre 30.000 et 40.000 euros, mais il se murmure que Kate et William, qui sont proches du propriétaire des lieux, bénéficieraient d’une ristourne lorsqu’ils y passent leurs vacances.