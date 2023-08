Concours : remportez vos tickets pour "Stand-Up Mode d'Emploi 2" dans le cadre du Festival "Il est temps d'en rire !"

L’année passée, vous avez été plus de 2000 personnes à découvrir ce concept unique : « Stand Up mode d’emploi ». Cette année, ils et elles reviennent avec un tout nouveau spectacle, créé et écrit spécialement pour le festival !