Une relation “intacte”

Selon la version britannique de Closer, Kate Middleton passerait des coups de fil à son beau-frère la nuit afin de le soutenir moralement. Rumeurs de divorce, rupture de son juteux contrat avec Spotify, nouveau procès face au groupe de presse News Group Newspapers (NGN), critiques acerbes du côté de la Silicon Valley… le duc de Sussex traverse en effet une grosse zone de turbulences. “Elle a beaucoup de peine pour lui en ce moment. Il est très difficile de le voir subir tous ces revers et cela lui fait mal au cœur, d’autant plus que son procès se déroule si près de chez eux”, lit-on au Royaume-Uni.

La source assure que la relation entre Kate et Harry est “restée intacte” malgré la distance. “C’est très dur pour Kate de voir Harry traverser tant de stress et de rejet, mais pendant leurs appels nocturnes, elle lui a dit que tout ira bien à la fin”, lit-on encore. Récemment, on apprenait qu’Harry aurait appelé son frère William pour lui proposer de revenir au sein de la famille royale britannique.