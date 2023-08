”Enfin réunies !”

La fille du prince Laurent et de princesse Claire a rallié Saint-Tropez, ville que l’on ne présente plus où les duchesses italiennes de 20 ans et 18 ans ont leurs habitudes. “Enfin réunies !”, a écrit la princesse Maria Carolina, héritière dynastique de la Maison royale des Deux-Siciles, sur un selfie partagé sur son compte Instagram. Ce lundi 14 août, la jeune femme a partagé d’autres clichés de leurs vacances dans le sud de la France. “Incroyable séjour”, a répondu Louise de Belgique dans les commentaires.

Visite du port de Saint-Tropez, dîners mondains, moments au bord d’une piscine, farniente au Château de La Messardière, passage au célèbre club 55… telles sont les activités auxquelles les princesses se sont adonnées cet été. Les enfants du frère du roi Philippe de Belgiques avaient déjà vu le clan Bourbon des Deux-Siciles à Rome à Pâques.