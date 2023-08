L’inquiétude grandit autour de la disparition de l’acteur de “Plus Belle La Vie” Marwan Berreni !

Soupçonné d’être l’auteur d’un accident qui a grièvement blessé une femme avant de prendre la fuite, Marwan Berreni fait l’objet d’une recherche intensive par les forces de l’ordre qui ont retrouvé en fin de semaine dernière le véhicule de l’acteur qui était bel et bien abîmé au niveau du pare-chocs.

D’habitude actif sur les réseaux sociaux, Marwan Berreni n’a plus rien publié depuis le 26 juillet. Un simple message, “Bilal” accompagné d’une vieille photo de deux enfants en train de faire du vélo.

Une publication qui rend hommage à Bilal Berreni, le petit frère de Marwan qui est mort par balles en juillet 2013 à Détroit aux États-Unis alors qu’il était peintre de street-art. La cause de ce meurtre est tout simplement liée à un vol puisque des jeunes âgés entre 17 et 20 ans voulaient lui voler son argent et cela s’est terminé sur un drame. L’auteur principal des faits, Dionte Travis, a écopé de 30 ans de prison pour ce meurtre.

Dimanche, la famille de Marwan a diffusé un appel pour “disparition inquiétante”.