”Ne faites un enfant que si vous le voulez”

”Si nous entamons cette conversation sur ces tabous qui nous nuisent, la plupart des femmes suivront. Vous savez pourquoi ? Parce que c’est quelque chose que nous mourons d’envie de faire”, entame l’actrice de 56 ans.

Selon elle, la chose la plus importante pour s’approprier sa sexualité en tant que femme est d’accepter le stade où l’on se trouve et de l’assumer. En plein milieu de la ménopause, elle continue d’apprendre sur elle-même et remet en question tout ce qu’elle croyait savoir sur ce moment. Du moins, tout ce que la société voulait lui faire croire sur ce moment : “Votre vie est finie”. “Vous êtes jetable. “La société n’a plus de place pour vous. “Vous devriez prendre votre retraite.” “Vous devriez faire vos valises.”

Halle Berry s’attaque notamment aux injonctions à devenir mère, passé un certain âge. “Si vous avez la vingtaine, assumez-les. Appropriez-vous l’ère de l’exploration. […] Vous n’avez pas besoin d’être pressé, vous n’avez pas besoin d’être forcé. Ce n’est pas une course”, insiste l’actrice. “Si vous avez une trentaine d’années, ne vous laissez pas décourager par l’idée que vous devez avoir des enfants à un certain âge. C’est vous qui décidez.”