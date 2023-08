”Attitude malveillante”

Celui qui est régulièrement décrit comme le “fils illégitime” du prince monégasque par la presse a tenu à faire une mise au point dans les colonnes du magazine. “Mon père s’appelle Grimaldi, il est logique que je porte son nom […]. Je ne me suis d’ailleurs jamais appelé Coste ou Coste-Grimaldi. Sur aucune pièce d’identité, à l’école ou sur mes diplômes. Ceux qui m’appellent ainsi ont une attitude malveillante. Que Google et autres affichent ma vraie identité tout en respectant ma vie privée !”, a-t-il déclaré avec fermeté.

Alexandre a d’ailleurs souligné qu’il ne se laisserait plus faire sur ce terrain-là. “Ma mère est tendre et a laissé dire beaucoup de choses, car on lui a toujours conseillé de 'laisser raconter'. Moi, je serai plus procédurier car je suis né en France, mais j’ai grandi dans un pays anglo-saxon. J’attaquerai s’il le faut”, a-t-il prévenu. Selon lui, le mot “illégitime” est “insultant”. “À ma naissance, aucun de mes parents n’était engagé dans un autre mariage et ils n’ont pas commis d’adultère”, a-t-il résumé.